Associação de Diabéticos promove sua 1⁰ Festa Junina

ADPC realiza festa e conta com a participação da população da cidade

Associação de Diabéticos de Poços de Caldas (ADPC),realizará seu 1⁰ Arraiá e conta com a presença de seus assistidos, familiares e toda a população.

A festa será no dia 29 de junho, na sede da Associação, e terá venda de comidas típicas, doces, salgados, bebidas, música ao vivo, entre outras atrações.

O evento tem por objetivo comemorar o Dia Nacional do Diabetes, que será no dia 26 de junho e juntamente, arrecadar fundos para a instituição. Relata Bianca Prado, Coordenadora da ADPC.

A entidade que tem parceria com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, oferece diversos serviços gratuitos para os diabéticos, tais como atendimento médico, psicológico, nutricional, interação entre os atendidos através do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo (SCFV)e educação em diabetes.

Para participar, basta entrar em contato pelo telefone 3713-3271 ou ir direto na sede, que fica localizada na Rua Tutóia, n⁰379, Jardim dos Estados, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 – 13h00 às 17h00.

Evento: 1⁰ Arraiá da ADPC.

Dia: 29 de junho de 2025

Horário: das 13h00 às 20h00

Local: Sede da Associação – Rua Tutóia, 379 – Jardim dos Estados.