Associação de Líderes Comunitários convida moradores a se unir por melhorias nos bairros da Zona Sul

Atualizado em 28 de julho de 2025

A Associação de Moradores dos bairros Jardim Kennedy I, Jardim Kennedy II e Jardim Aeroporto está convidando a comunidade local a participar ativamente da construção de uma região mais unida, organizada e desenvolvida. Com esse objetivo, foi criado um grupo de WhatsApp exclusivo, que servirá como canal direto de comunicação entre os moradores, líderes comunitários e representantes da associação.

A iniciativa visa reunir os moradores para trocar informações relevantes, levantar demandas coletivas, discutir soluções e articular ações conjuntas que beneficiem toda a população. Segundo os organizadores, a participação ativa da comunidade é essencial para que as necessidades dos bairros sejam ouvidas e atendidas junto ao poder público.

Por meio da associação, é possível unir forças em torno de objetivos comuns, promover o cuidado com os espaços públicos, incentivar a cidadania, fortalecer o sentimento de pertencimento e facilitar o diálogo com órgãos públicos e privados. A entidade funciona como uma ponte entre a comunidade e as autoridades, ampliando a representatividade popular e fortalecendo as lutas por melhorias concretas.

A associação é coordenada pelos líderes comunitários Glayson Untura e Cleber, que reforçam a importância do engajamento coletivo e da presença ativa dos moradores nas ações comunitárias.

Todos os moradores estão convidados a participar do grupo de WhatsApp, disponível no link abaixo:

https://chat.whatsapp.com/DtrBQijAAQiG3ulIu5b4Tg?mode=r_c