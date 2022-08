Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Você está em: Inicial » Notícias » Cultura » Associação dos Ciclistas promove 2º concurso fotográfico ‘Minha bike, minha Poços’

ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS PROMOVE 2º CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘MINHA BIKE, MINHA POÇOS’

FACEBOOK

TWITTER

Estimular os ciclistas de Poços de Caldas a registrarem, por meio da fotografia, os cenários das suas pedaladas pela região. Este é o objetivo do 2º Concurso Cultural Fotográfico “Minha Bike, Minha Poços”, evento cultural promovido pela Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas (ACPC). Neste ano, o concurso conta com a parceria da Galeria Ampliart e da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, integrando as comemorações dos 150 anos da cidade.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de setembro por meio do formulário https://forms.gle/mJ57f5riKjM23A8r7 . O concurso está dividido em três categorias: natureza, urbana e livre. Qualquer pessoa poderá participar, desde que a foto tenha sido tirada na região de Poços de Caldas e tenha uma ou mais bicicletas (inteiras ou em partes) como elemento principal da foto. A foto deverá, ainda, ser postada no feed do Instagram do autor com a hashtag #minhabikeminhapocos2022. O autor poderá participar de todas as categorias, respeitando o limite de 1 (uma) foto por categoria.

De acordo com o presidente da ACPC, Arison Siqueira, o 2º Concurso Cultural Fotográfico “Minha Bike, Minha Poços” é mais um incentivo para que os ciclistas sempre registrem as belezas da região. “Temos em Poços um número crescente de ciclistas, além de paisagens deslumbrantes seja na cidade ou no entorno e também uma das mais bonitas rotas de cicloturismo do Brasil, a Rota do Vulcão. Então queremos que cada vez mais pessoas possam conhecer nossa região através do ciclismo e registrar esses momentos através de fotos.”

Avaliação

As fotos serão avaliadas por uma comissão de jurados composta por um representante de cada empresa realizadora do evento, um representante da imprensa, um representante de patrocinador e um fotógrafo convidado, além de contar com votação popular. As notas serão de zero a 10 e obedecerão aos seguintes critérios: Estética da imagem; Representação do tema proposto; Composição da imagem; Criatividade; Originalidade.

Exposição

As 60 melhores fotos, escolhidas pela comissão julgadora, serão impressas e participarão de uma exposição na Galeria Ampliart (Rua Paraná, 487), de 03 a 30 de novembro de 2022. A exposição poderá ser visitada das 8h às 18h, de segunda à sexta, e das 9h às 12h, aos sábados, com entrada gratuita.

Os visitantes poderão votar na sua foto preferida e o resultado desta votação será somado à avaliação final da comissão julgadora. As fotos vencedoras serão divulgadas no dia 03 de dezembro.