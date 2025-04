Ataque ao estilo “Novo Cangaço” gera pânico em Guaxupé, no Sul de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta terça-feira, 8 de abril, a cidade de Guaxupé, localizada no Sul de Minas, foi alvo de um ataque armado, no estilo “Novo Cangaço”, que deixou os moradores em pânico. Criminosos fortemente armados explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal e dispararam fuzis contra a sede da Polícia Militar, além de atingirem a base da Guarda Civil Municipal e uma viatura da corporação.

O ataque teve início por volta das 01h45, na Avenida Doutor João Carlos, no centro de Guaxupé. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos efetuaram disparos e usaram explosivos para invadir a agência bancária, enquanto simultaneamente atacavam o quartel da Polícia Militar e a base da Guarda Municipal.

Durante o tiroteio, um policial militar foi ferido por estilhaços de vidro enquanto estava dentro do quartel. Imagens e vídeos que circularam nas redes sociais mostram a sede da Polícia Militar destruída pelos disparos e uma intensa troca de tiros, com os criminosos espalhados pelas ruas da cidade. Ao menos cinco veículos foram utilizados na execução do crime.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o roubo de valores da agência bancária. Este ataque recorda outros episódios de ações violentas no estilo “Novo Cangaço”, como o ocorrido em maio de 2024, na cidade de Camanducaia, também no Sul de Minas, que foi sitiada por quadrilhas especializadas em roubos a bancos.

Em resposta ao ataque, a Polícia Militar iniciou uma operação de rastreamento para capturar os responsáveis, com o apoio de reforços da 18ª Região de Polícia Militar, do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do Comando de Aviação do Estado. A Polícia Federal também foi acionada e enviou equipes para investigar o crime, com o suporte da Polícia Civil.

Moradores de Guaxupé relataram o clima de terror vivido na cidade. Uma moradora postou nas redes sociais: “Guaxupé foi atacada por essas quadrilhas de roubos a banco. Que noite terrível! Acordaram a cidade inteira com os tiros e explosões.”

As autoridades seguem com as investigações e os esforços para localizar e prender os envolvidos no ataque.

FONTE: CNN BRASIL