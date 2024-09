Atelier Obra 255 abre inscrições para Oficinas de Artes Visuais gratuitas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Aulas acontecerão de setembro a novembro

O Atelier Obra 255, dirigido pelo artista plástico Cláudio Guedes, anuncia a realização de uma série de oficinas gratuitas de artes visuais voltadas para artistas com idade superior a 15 anos, iniciantes ou não. As atividades ocorrerão de setembro a novembro, tendo como objetivo principal promover a experiência profissional na elaboração conceitual, produção e criação artística, com foco especial no campo das Artes Visuais e Plásticas.

Os encontros, que ocorrerão semanalmente no próprio atelier, contarão com aulas ministradas por Cláudio Guedes (artista plástico), Tatiana Ferro (artista plástica) e Fábio Guedes (arte-educador).

As oficinas se iniciarão no dia 14 de setembro e seguirão até o dia 30 de novembro, com aulas aos sábados, das 8h às 12h. Nessas aulas, a produção de objetos escultóricos será utilizada como um meio para um estudo dirigido diretamente ligado à formação humana no campo das Artes Visuais e Plásticas, com foco na formação artística e no desenvolvimento criativo dos participantes. Dos resultados das oficinas, e das peças escultóricas de bambu produzidas ao longo dos meses, será realizada a exposição final ‘Pássaros’.

Interessados em participar podem se inscrever através do link https://forms.gle/th3cmnqpnHTYUDKr8, até às 12h, do dia 9 de setembro. As inscrições são gratuitas com vagas limitadas. Os selecionados serão contatados para confirmar sua participação posteriormente ao encerramento das inscrições.

A ação é viabilizada através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Espaços Culturais, conta com a realização do Atelier Obra 255, com apoio da Dona Berinjela – Comida Vegana e da Carvalho Agência Cultural.

Conheça mais sobre o Atelier Obra 255 e seu fundador Cláudio Guedes

Cláudio Guedes é um artista renomado da região de Poços de Caldas, onde vive desde 1986. Natural de Belo Horizonte, iniciou sua trajetória artística nos anos 70, frequentando a Escola Guignard e os festivais de Inverno de Ouro Preto. Em 1988, trouxe a 20ª edição do Festival de Inverno para Poços de Caldas. Guedes foi influenciado por artistas vanguardistas mineiros e trabalhou com figuras como Carlos Farjado e Luiz Armando Bagolin.

Desde 2010, lidera o “Atelier OBRA 255”, realizando instalações a céu aberto em um fragmento de Mata Atlântica, que ele ajudou a regenerar. Suas exposições e intervenções têm sido uma troca profunda entre o artista e a natureza, usando materiais como o bambu. Guedes também é uma referência em curadoria, tendo organizado importantes exposições na região, incluindo mostras sobre Mario Seguso e Maria Antonieta. É considerado um mestre autêntico e uma inspiração para as expressões artísticas emergentes locais.

Para conhecer mais e acompanhar os trabalhos do Atelier, siga @atelier_obra_255.

Fotos ‘Pássaros’: Silvia Borges

Foto Cláudio Guedes: Bruno Alves

SERVIÇO

Oficina de Artes Visuais – Atelier Obra 255

Data: aos sábados, de 14 de setembro à 30 de novembro

Horário: 8h às 12h

Local: Atelier Obra 255 – R. Miguel Cândido Fraga, 255 – Jardim Centenário, Poços de Caldas

*Inscrições gratuitas até às 12h, do dia 9 de setembro, através do link: https://forms.gle/th3cmnqpnHTYUDKr8