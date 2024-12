Atenção redobrada com escorpiões durante o período chuvoso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o tempo chuvoso, é comum o aumento do aparecimento de escorpiões em residências e quintais, o que exige cuidados redobrados para evitar acidentes. Em 2024, já foram registrados 56 casos de acidentes envolvendo o aracnídeo no município, além de 40 ações realizadas entre denúncias e buscas ativas pela Vigilância Ambiental.

O período de chuvas intensas, como nos últimos dias, é propício para que animais peçonhentos saiam de seus esconderijos, que geralmente são locais escuros, como debaixo de pedras, folhas, troncos de árvores ou montes de entulho acumulados no quintal.

Apesar do risco, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que a adoção de medidas simples pode reduzir a incidência desses acidentes:

*Mantenha os ambientes limpos e organizados;

*Remova entulhos e sobras de construção;

*Vede portas com “cobrinhas” e instale telas em ralos, pias e tanques;

*Sempre confira sapatos e roupas antes de usar.

Os escorpiões capturados pela Vigilância Ambiental são armazenados e enviados à Regional de Saúde de Pouso Alegre, onde é feita a extração do veneno para a produção do soro antiescorpiônico, essencial no tratamento de acidentes com esses animais.

Em caso de acidente, é fundamental que a vítima procure imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber o tratamento adequado.

Denúncias sobre a presença de escorpiões podem ser feitas ao Alô Saúde pelo telefone ou WhatsApp: (35) 3114-8127. A Vigilância Ambiental avaliará cada caso e tomará as medidas necessárias.