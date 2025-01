Atleta de Poços de Caldas conquista 3 títulos internacionais e representa a cidade no jiu-jitsu mundial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O lutador de jiu-jitsu Calebe Cerqueiro tem se destacado no cenário internacional com conquistas impressionantes. Entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, ele brilhou em três grandes competições, solidificando seu nome no esporte. Calebe conquistou o primeiro lugar no Abu Dhabi World Professional, no Absolute Championship Akhmat (ACB) na Rússia e no IBJJF European Champion, demonstrando todo o seu talento e dedicação.

O atleta treina no Instituto Monte Olimpo e na Casa do Atleta, em Poços de Caldas, sob a orientação dos treinadores Paulão Rezente e Mestre Primo Limboni, que têm sido fundamentais para seu crescimento e sucesso nas competições. Sua trajetória é um exemplo de disciplina, esforço e superação, inspirando não apenas outros atletas, mas também toda a comunidade.

“A dedicação e o esforço de Calebe são impressionantes. Ele é um exemplo de como a disciplina e a paixão pelo jiu-jitsu podem levar um atleta a grandes conquistas. Seus resultados internacionais são frutos de muito trabalho e servem como uma enorme inspiração para os jovens que estão começando no esporte”, afirmou Paulo Rezende.

O prefeito Paulo Ney também comentou sobre o desempenho do atleta. “A conquista de três títulos internacionais é motivo de orgulho para Poços de Caldas. Calebe é um exemplo de perseverança e talento, e suas vitórias são uma demonstração clara de que, com dedicação, qualquer sonho pode se tornar realidade. Estamos muito felizes por vê-lo representando nossa cidade no cenário mundial.”

Atletas como Calebe se tornam referências para projetos sociais e esportivos em Poços de Caldas, como o PMJ Vilas Unidas, o Jiu-Jitsu no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) no Itamaraty e o CAIC. Esses projetos oferecem oportunidades para jovens se desenvolverem no esporte, promovendo não só a prática do jiu-jitsu, mas também valores como respeito, persistência e trabalho em equipe.

Em breve, Calebe visitará esses espaços, compartilhando sua história de sucesso como exemplo para as crianças que participam dos projetos. Sua trajetória mostra como o esporte pode transformar vidas e inspirar novas gerações.