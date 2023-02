Atleta poços-caldense fica em terceiro lugar na Meia Maratona de São Paulo

O atleta poços-caldense Robson Alvarenga competiu, no último domingo (5), os 10 km da 16° Meia Maratona de São Paulo, SP. O Atleta ficou na 3° colocação geral.

A prova na capital Paulista se tornou uma das grandes do calendário nacional contando com mais de 5 mil participantes que disputaram 21 km, 10 km e 5km.

“É muito gratificante estar em um pódio em uma corrida tão grande, me sinto muito feliz, agora é continuar treinando que 2023 vai ser Maravilhoso. Quero agradecer meus apoiadores e patrocinadores Arka Engenharia, Projeto do Amanhã, Adriana Barcelos. psicologia esportiva, Andiara Luana dos Anjos, Nutricionista, Alfisioterapia, JJ Veículos, Médico Dr. Leonardo Dore e Studio Lab Fit”, disse o atleta.

