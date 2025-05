Atletas da Associação de Judô Juca Cobra se destacam no Campeonato Mineiro com apoio da Prefeitura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe da Associação de Judô Juca Cobra representou com excelência o município no Campeonato Mineiro de Judô, realizado no dia 17 de maio, em Belo Horizonte. Ao todo, 27 atletas participaram da competição, com expressivos resultados em diversas categorias. A participação contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, reforçando o compromisso do município com o desenvolvimento esportivo de seus jovens talentos.

Um dos destaques da competição foi o atleta Luís Miguel, que conquistou o 1º lugar na categoria sub-18 e garantiu sua classificação para o Campeonato Brasileiro Final, que será realizado na Bahia.

Outros atletas também subiram ao pódio, evidenciando a força da equipe:

1º lugar:

. Anelise Carvalho

. Nicolas Gabriel

. Enzo Melo

2º lugar:

. Livia Barboza (sub-21)

. Ana Gabryelle

. Pietro Jesus

.Otávio Simão

.Angelina Davi

3º lugar:

.Cauã Couto

.Micael Galvão

.Kauã Júnior

.Nathalia Jesus

.Matheus Jacon

5º lugar:

.Miguel Muniz

.Darlison Marques

.Nicole Jesus

.Livia Couto (sub-18)

. Theo Podesta

7º lugar:

. Pedro Henrique

. Matheus Henrique

.Letícia Carvalho

. Maycon Douglas (sub-18)

. Gabriel Barbosa

. Charles Paixão

. Nicolas Teixeira

. Otávio Rodrigues

. Irineu Soares

A Prefeitura parabeniza todos os atletas, treinadores e familiares pela dedicação e pelos excelentes resultados alcançados. Investir no esporte é investir no futuro, e eventos como esse comprovam o talento e o potencial dos nossos jovens.