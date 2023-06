Atletas do Centro Paralímpico de Poços de Caldas participam de treinamento da seleção brasileira de goalball

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Durante a última semana, de 20 a 27 de junho, ocorreu em São Paulo o 5º Campo de Treinamento de Base de Goalball, realizado no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro. Nessa importante etapa de preparação, destacou-se a participação de atletas e do técnico do Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico representando Poços de Caldas e o estado de Minas Gerais.

O Goalball, esporte criado especialmente para pessoas com deficiência visual, tem ganhado destaque no país e se tornou uma ferramenta poderosa de inclusão e superação. Essa iniciativa de treinamentos voltados para atletas com deficiência é fruto do Projeto Superar Limites.

O projeto conta com incentivo do Donato Hospital de Olhos, apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e integra o Programa Estadual de Fomento ao Paradesporto desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Além disso, a Associação Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas oferece apoio institucional ao projeto.

Os atletas que participaram da fase de treinamentos da seleção brasileira de Goalball de Base foram Bryan Robert Rosa Rodrigues, Luiz Guilherme de Oliveira e Leonardo Henrique Cândido Avelino. Além dos atletas, o técnico Leonardo Rodriguez de Souza esteve presente, atuando como auxiliar técnico.