Atletismo e ciclismo agitam Olimtra no final de semana

Alice Dionisio

Neste sábado (27) acontecem as provas de atletismo da 43ª Olimpíada dos Trabalhadores. Atletas das empresas locais vão disputar diversas modalidades, no masculino e feminino, a partir das 8h30 na Pista de Atletismo Municipal, localizada na zona oeste.

Haverá provas de 5 mil metros rasos, salto em altura, salto em extensão, arremesso de peso, 100 metros rasos, 200 metros, 400 metros, 4 x100 e 4 x 400.

No domingo (28), é a vez do ciclismo masculino e feminino. A largada é as 9h, em frente ao ginásio poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves. A prova terá 40 minutos e depois duas voltas finais. O percurso será pela avenida Mansur Frayha, sentido Bortolan, com retorno ao ginásio.

E na segunda e na terça-feira (29 e 30), acontecem as últimas partidas de handebol masculino e feminino, a partir das 19h30, na Caldense. A Olimtra é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.