Ato Unificado pela Educação: Servidores e estudantes fazem manifestação nesta quinta-feira (9) em Poços de Caldas

Os servidores federais, estaduais e municipais da educação, juntamente com estudantes, realizam nesta quinta-feira (9) um Ato Unificado pela Educação Pública, Gratuita e de Qualidade no Centro de Poços de Caldas.

A manifestação é fruto da união do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE/Muzambinho), do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas (SINDSERV), e de profissionais e estudantes de três instituições de ensino: Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) e Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG).

O objetivo da ação, é chamar a atenção para o sucateamento da educação pública em todo país e para a falta de valorização dos servidores que atuam nas três frentes: federal, estadual e municipal.

A concentração está marcada para 16h30 no coreto da Praça Pedro Sanches. Às 17h30, o movimento sairá pelas principais ruas da área central da cidade: Rua Marechal Deodoro, Terminal de Linhas Urbanas, Rua Assis Figueiredo, Rua Barros Cobra, Rua Rio Grande do Sul, Rua Rio de Janeiro e será encerrado na Praça de São Benedito.

Durante a passeata, serão distribuídos panfletos informativos com as pautas de cada categoria. “Os técnicos e professores do IFSULDEMINAS estão em greve há mais de um mês. Na semana passada os professores da UEMG também entraram em greve e nós vemos que a educação não está sendo tratada como prioridade nem pelo governo federal, nem pelo estadual e nem pelo municipal. A falta de valorização do servidor que trabalha na educação pública, representa o sucateamento do setor e o nosso objetivo é chamar a atenção da população para isso”, explica Rafael Martins Neves, Coordenador Geral do SINASEFE/Muzambinho e um dos líderes do ato.

Confira as pautas:

Nacional:

>Recomposição das perdas salariais e reestruturação das carreiras dos servidores/as da educação;

>Revogação do Novo Ensino Médio (NEM) e das medidas que atacam o serviço público;

>Recomposição do orçamento das Instituições Federais de Ensino.

Estadual:

>Cumprimento do acordo de greve firmado em 2018 e nunca implementado;

>Respeito à autonomia Universitária e o cumprimento da Constituição Mineira sobre o orçamento das universidades do Estado;

>Aumento do orçamento para a universidade;

>Recomposição salarial dos docentes e o aumento salarial do corpo técnico-administrativo;

>Realização de concursos públicos;

>Integralidade dos salários em casos de licença

>Manutenção e ampliação das políticas de permanência e assistência estudantil.

>Defesa das Estatais Mineiras (CEMIG,COPASA, GASMIG e CODEMIG), entre outras.

Municipal:

>Pagamento do piso do magistério;

>Combate ao assédio moral e perseguição aos servidores públicos municipais;

>Fim do sucateamento nas condições estruturais das unidades de educação.