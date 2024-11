Através da soma de esforços, Unacon ganha novas cadeiras para o salão de atendimentos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unacon da Santa Casa de Poços de Caldas realizou a troca das cadeiras do salão de atendimento aos pacientes. A aquisição das 80 novas cadeiras foi possível graças a diversas ações solidárias, como a rifa de uma mesa de jantar/sinuca, doada pelo Sr. Silvio Guidi, proprietário da Bilhar Guidi, e a arrecadação do Troco Solidário do supermercado Economart. A própria administração do hospital completou o valor necessário para a compra, e a Sanvel forneceu as cadeiras a preço de custo, resultando em um investimento total de R$60 mil.

Guilherme Tavares, enfermeiro responsável técnico pela Unacon, destacou a importância da troca das cadeiras, que estavam em uso há mais de 20 anos e já apresentavam um desgaste considerável. “Sentíamos a necessidade de substituir as cadeiras antigas, pois elas estavam em condições precárias. Lançamos uma campanha para arrecadar fundos e conseguimos contribuições importantes, como o Troco Solidário do Economart e a rifa da mesa de sinuca doada pelo Sr. Silvio Guidi, da Bilhar Guidi. A administração do hospital também nos apoiou, completando o valor necessário para a compra de mais de 80 cadeiras. Agradecemos muito à Sanvel, que forneceu as cadeiras a preço de custo, sem cobrar comissão, o que foi essencial para viabilizar a aquisição. Hoje, os pacientes dispõem de cadeiras de couro acolchoadas, de fácil higienização e mais seguras, proporcionando mais conforto para quem passa horas aqui diariamente”, disse Guilherme.

Célia Maria de Souza, provedora da Santa Casa de Poços, ressaltou o compromisso da instituição com o atendimento humanizado e de qualidade. “Na Unacon, atendemos pacientes oncológicos de Poços e de toda a região. Atualmente, são mais de 1.500 pessoas em tratamento oncológico aqui na Santa Casa. Trabalhamos para oferecer o melhor atendimento possível, com dignidade e respeito, que é uma meta de todos os funcionários e enfermeiros. Temos um compromisso com o acolhimento, sempre buscando prestar um atendimento digno e humanizado”, afirmou a provedora do Hospital.

Isa Maria Rosa, que acompanha o marido em tratamento, elogiou as novas cadeiras e destacou o impacto positivo da mudança. “Achei muito boas as novas cadeiras, bem mais confortáveis. Às vezes ficamos aqui por um bom tempo esperando, e essa melhoria fez toda a diferença. Agradecemos muito o cuidado e a atenção que têm com a gente. Ficamos muito felizes e satisfeitos com essa mudança”, explicou Isa.