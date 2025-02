Através do FIA, Santa Casa de Poços adquire novos berços para a Pediatria

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Selecionada como participante do Fundo da Infância e da Juventude (FIA) , a Santa Casa de Poços de Caldas foi beneficiada com o valor de R$ 47.452,00. Através desse projeto, foram adquiridos para o setor de pediatria 16 berços de transporte pediátrico e uma unidade com aquecimento.

O projeto é originário do Fundo Especial, criado para captar e aplicar recursos financeiros especificamente na área da infância e adolescência. Ele é autorizado pela Lei Federal 8.069/1990 e coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinando valores de 3% e 6% de parte do Imposto de Renda devido por pessoas físicas e jurídicas no momento da entrega das declarações anuais.

Em Poços de Caldas, a Receita Federal e o Sindicato dos Contabilistas se uniram para viabilizar a captação do respectivo valor.

“Em nome da Irmandade da Santa Casa, expressamos nossos agradecimentos a todos os empresários e pessoas físicas por suas colaborações nesta nobre causa. Nossa gratidão também à arquiteta Natália, ao coordenador de compras Pedro e ao jornalista Rafael pelo empenho na execução do projeto”, agradece a provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza.