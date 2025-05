Atypical Rocker’s — O Som da Inclusão Que Transforma

No cruzamento entre a paixão pela música, a força da diversidade e o desejo de transformar realidades, nasce a Atypical Rocker’s — uma banda de rock inclusivo que desafia estigmas e celebra o poder da arte como espaço de pertencimento.

O projeto é idealizado pela musicoterapeuta Letícia Gracioli, que acredita profundamente na música como ponte entre pessoas, corpos e mundos diferentes. Sua missão vai além dos palcos: é um chamado para a inclusão verdadeira, com protagonismo e respeito.

Samuel Victor Chaves Lima, multi-instrumentista autodidata com paralisia cerebral nível 3, é a prova viva de que talento não se mede por limitações. Com criatividade, técnica e sensibilidade, Samuel mostra que o palco também é lugar de resistência e reinvenção.

Rudson Henrique Amaral Gurgel, músico experiente, viveu da música durante anos, até que o diagnóstico de esclerose múltipla e o comprometimento motor o afastaram dos instrumentos. Após um período de reabilitação na ADEFIP (Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas), Rudson reencontrou forças, redescobriu seu som e voltou a tocar, reafirmando que a música não abandona quem nasce com ela.

E fortalecendo ainda mais essa jornada, chega Leonardo Nunes, músico e multi-instrumentista que apoia o projeto com entusiasmo, sensibilidade e talento. Leonardo acredita na potência de uma banda diversa e soma ao grupo como peça fundamental no arranjo musical e na construção de um som plural e inclusivo.

A Atypical Rocker’s vai muito além da performance: é um movimento. O repertório reúne clássicos do rock, composições autorais e mensagens que ressoam empatia, acessibilidade e superação.

🎶 Porque cada corpo tem seu ritmo. Cada mente tem seu compasso. E no som da inclusão, todos podem tocar. 🎶

Atypical Rocker’s — Onde a diferença vira música. E a música vira revolução.

