Audiência Pública debate concessão das Thermas Antônio Carlos em Poços de Caldas

Na última sexta-feira, 17, foi realizada uma audiência pública para discutir a concessão das Thermas Antônio Carlos. A reunião teve como objetivo apresentar e dar transparência em relação às condições relevantes ao processo de licitação para a seleção de proposta mais vantajosa, com o intuito de celebrar o contrato de concessão das Thermas. Além disso, o evento busca colher sugestões e contribuições para aprimoramento do processo.

O secretário de Turismo de Poços de Caldas, Arison Siqueira, ressaltou a relevância do evento, que contou com a participação de representantes da comunidade, trabalhadores do local e pesquisadores. “É essencial que, mesmo com a possibilidade de concessão das Thermas Antônio Carlos, preservemos a tradição termal, que é uma marca tão característica de Poços de Caldas. Nosso compromisso é desenvolver um modelo de gestão que valorize essas tradições e promova melhorias para todos. Os temas debatidos nesta reunião serão fundamentais para a construção de um edital que atraia empresas comprometidas com esses objetivos e que seja vantajosa também para o cidadão poços caldense. Foi um encontro marcado por um rico diálogo e pela troca de ideias sobre o futuro das Thermas.”

A audiência integra o processo de consulta pública, que está aberta desde 10 de dezembro de 2024 e se estenderá até 7 de fevereiro de 2025. Durante esse período, entidades da sociedade civil, turistas, investidores e a população em geral podem contribuir com sugestões para a elaboração do edital. Mais informações disponíveis estão na página oficial de Consultas Públicas.

O projeto prevê que o futuro concessionário das Thermas Antônio Carlos deverá realizar reformas e restaurações tanto no edifício principal quanto na Fonte Pedro Botelho. Todas as intervenções deverão ser aprovadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços (CONDEPHACT-PC).

Além disso, a proposta exige que a gestão privada promova a integração das Thermas com outros atrativos turísticos, priorize a sustentabilidade e desenvolva ações de inclusão social.

Além da audiência, o prefeito, Paulo Ney, também se reuniu com a equipe da Codemge para discutir o processo de concessão. Estiveram presentes na reunião: Marcela Dantés, Coordenadora de concessões; Adrian Batista, gerente de concessões e monetização de ativos; Rebecca Cunha, assessora e Daniel Costa, analista, que apresentaram detalhes e esclareceram dúvidas sobre o andamento do projeto.



Histórico e relevância

Inauguradas em 1931, as Thermas Antônio Carlos foram o primeiro estabelecimento termal do Brasil a oferecer tratamentos de saúde a partir do uso de águas termais. Reconhecidas por suas propriedades terapêuticas, como águas sulfurosas que abastecem o espaço nascem a aproximadamente 45°C e são amplamente utilizadas no tratamento de problemas circulatórios, de pele e articulares.

Atualmente, as Thermas oferecem mais de 50 serviços, como banhos termais, massagens, tratamentos corporais, hidroginástica, pilates e terapias complementares, consolidando-se como um espaço de bem-estar e saúde no coração de Poços de Caldas.

Desde 2018, uma gestão das Thermas é realizada pela Codemge, que amplia o status do local para um spa termal. Com a concessão, espera-se encontrar um parceiro privado com expertise para elevar ainda mais o potencial do espaço, garantindo que este patrimônio continue sendo referência no turismo e no termalismo brasileiro.