Aulas na rede estadual de Minas são retomadas após recesso escolar

Preparação, acolhimento e compromisso com a qualidade educacional marcam início do segundo semestre letivo

Esta segunda-feira (5/8) marca o início das atividades pedagógicas no segundo semestre letivo nas escolas estaduais de Minas Gerais. Após um período de recesso que ofereceu descanso e renovação, é hora de recomeçar com entusiasmo e uma organização cuidadosa.

Este novo semestre representa uma oportunidade para reafirmar o compromisso com a educação de qualidade, proporcionando aos servidores e estudantes um ambiente acolhedor e bem preparado para o aprendizado.

As instituições de ensino têm se mobilizado para garantir que o retorno dos alunos seja o mais harmonioso possível. Para apoiar esse processo, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) disponibilizou uma Trilha Orientadora, que forneceu recursos e orientações importantes para a organização e acolhimento nas escolas.

“Nós chegamos agora neste segundo semestre com o grande desafio de acompanhamento minucioso e personalizado com nossos estudantes”, diz a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra.

“É importante a partir deste terceiro bimestre que as escolas tenham atenção às atividades, ao aproveitamento escolar e à frequência dos estudantes para que, ao final do ano letivo, ele tenha sucesso e consiga prosseguir com os estudos no próximo ano”, destaca.

Hoje, as escolas estão realizando uma série de ações de acolhimento para garantir que todos os estudantes se sintam bem-vindos. As instituições estão realizando, dentre outras atividades, dinâmicas de grupo, rodas de conversa, apresentações musicais e alimentação diferenciada para que o ambiente escolar seja saudável, leve, alegre e acolhedor.

Durante o segundo semestre, a SEE/MG prosseguirá com iniciativas voltadas para o fortalecimento pedagógico, a recuperação das aprendizagens e a valorização tanto dos alunos quanto dos servidores.

Entre as ações planejadas estão o Plano de Recomposição das Aprendizagens (PRA), os Agrupamentos Temporários, o Reforço Escolar, a Busca Ativa e diversas avaliações.

“Já retornamos nesta primeira semana com as atividades do Reforço Escolar, que está focada nos estudantes do 6º e 7º ano. Na próxima semana os estudantes também já poderão desenvolver as atividades nas escolas para o Agrupamento Temporário. Além disso, foram retomadas todas as atividades com a ferramenta Estudo Play”, conclui Kellen.

Com o início deste novo semestre, é fundamental refletir sobre as oportunidades que se apresentam.

A colaboração entre gestores, professores, estudantes e famílias é essencial para garantir um semestre de aprendizado e crescimento.

Conforme previsto no Calendário Escolar, o fim do ano letivo está marcado para o dia 16/12.

Novos desafios

Para o segundo semestre de 2024, a SEE/MG ressalta a necessidade de revisar e aprimorar as práticas pedagógicas.

A ênfase está no cumprimento do Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e na colaboração de toda a equipe escolar para enfrentar os desafios e assegurar a aprendizagem dos estudantes, com especial atenção às ações de acolhimento e recomposição de aprendizagens.

Além disso, continuaremos a implementar projetos essenciais para garantir a aprendizagem, a preparação dos estudantes para o Enem 2024 também continua sendo uma prioridade, por meio das plataformas Estudo Play e Se Liga na Educação.

A estudante Pamela Costa, de 17 anos, da Escola Estadual Padre João de Mattos Almeida, em Belo Horizonte, diz que seu objetivo é conseguir uma boa nota para estudar Medicina.

“A plataforma Estudo Play tem me ajudado muito. Vai sair por agora um estudo de redação, que vai me ajudar. Tenho estudado muito e me esforçado bastante”, afirma.

Infraestrutura

A infraestrutura das escolas também passou por uma atenção especial para assegurar que tudo esteja em ordem para o início das aulas.

As instituições foram orientadas a realizarem limpeza abrangente, incluindo capina e pequenos reparos nas dependências físicas, com prioridade para salas de aula, banheiros, refeitórios e áreas comuns, como pátios e quadras.

A pintura, quando necessário, também foi reparada, e garantida a manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, assegurando que estejam em condições adequadas para o uso.

Além disso, os sistemas de segurança foram checados, incluindo o funcionamento de alarmes e câmeras, e a validade dos extintores de incêndio.

Todos os acessos à parte interna da escola foram inspecionados para garantir que estejam com as trancas em perfeito funcionamento. As medidas adotadas estão em conformidade com o Protocolo de Segurança para as Instituições Escolares do Estado de Minas Gerais.

Integração dos novos servidores

A segunda-feira também marca o início da aplicação da Cartilha de Integração para Novos Servidores, elaborada pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos.

Esta cartilha é uma ferramenta essencial que oferece uma visão clara e abrangente da organização da SEE/MG, facilitando a adaptação e compreensão das funções e responsabilidades dos novos servidores.

O objetivo é garantir uma inserção eficaz e fluida, promovendo um ambiente de trabalho harmonioso e colaborativo.

Além disso, foram também realizados acertos no quadro de pessoal em relação ao quantitativo de servidores, a fim de que contratações temporárias sejam feitas, caso necessário.

Fonte: Agência Minas