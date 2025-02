Aulas na Rede Municipal de Ensino têm início na segunda-feira, 10 de fevereiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na segunda-feira, 10 de fevereiro, a Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas dá início ao ano letivo de 2025. Mais de 18 mil estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio serão recebidos nas 25 escolas, 45 Centros de Educação Infantil, quatro conveniados e demais unidades.

As equipes de todas as unidades se prepararam para o início das aulas. Os mais de 3.000 servidores da Educação, sendo 1.700 professores, participaram de evento on-line de boas-vindas, realizado no dia 5 de fevereiro, por meio de transmissão ao vivo, com o secretário municipal de Educação, Marcus Lemos e com a secretária adjunta, Devorie Guerra. Antes disso, eles receberam os gestores escolares para um café, no dia 4, no novo Centro Administrativo.

Foram convocados mais de 100 professores aprovados em concurso público, que vão ocupar as vagas conforme a necessidade das escolas, respeitando a classificação e as áreas de atuação definidas no edital.

A Secretaria Municipal de Educação conta com mais de 3.000 servidores, em 25 escolas, 45 Centros de Educação Infantil municipais e quatro unidades conveniadas. Até dezembro de 2024, estavam matriculados 3.401 alunos em creches, 2.890 na pré-escola, 6.340 no Ensino Fundamental I, 5.035 no Ensino Fundamental II, 464 no Ensino Médio e 123 na Educação de Jovens e Adultos (EJA), totalizando 18.253 estudantes na Rede Municipal de Ensino. O setor de Administração Escolar trabalha em processos como transferência de alunos, por exemplo, para concluir os números de 2025.

Kit Escolar

O Vale Educação (kit escolar), que garante material escolar para os estudantes matriculados na Rede Municipal, começou a ser distribuído na última quinta-feira (6). O Vale-Educação deve ser retirado pelos pais ou responsáveis nas próprias unidades escolares, de acordo com os cronogramas de atendimento divulgados pelas equipes gestoras, e trocado pelo kit de material escolar em uma das papelarias credenciadas.



Manutenção das unidades

“Entramos com manutenção emergencial nas escolas afetadas por chuvas e vandalismo”, informa o secretário Marcus Lemos. As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos atuaram na limpeza das escolas e Centros de Educação Infantil municipais, em todas as regiões da cidade, com a poda e corte de vegetação, assim como na limpeza das áreas de convivência, como parquinhos e quadras, especialmente neste período de chuva devido ao crescimento rápido e constante das áreas verdes desses locais.