Aulas na rede pública voltam remotamente no dia 8 de fevereiro, em Poços de Caldas

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas terão início no dia 8 de fevereiro, ainda de forma remota, por conta da pandemia do novo coronavírus. Neste momento, os indicadores da Covid-19 no município e em toda a região não permitem o retorno das aulas presenciais ou o estabelecimento de um sistema híbrido de ensino.

Nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro, os gestores escolares já coordenarão os trabalhos com as equipes, também de forma online. Cada unidade manterá o formato desenvolvido durante o ano de 2020, com os recursos mais adequados a partir das necessidades da comunidade escolar.

As aulas presenciais estão suspensas desde o dia 18 de março de 2020. O Regime Especial de Atividades Não Presenciais na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas teve início em 11 de maio do ano passado. O sistema de ensino remoto nas unidades de Ensino Fundamental e Médio foi regulamentado por meio da Portaria no 006/2020, que dispõe sobre a reorganização do calendário escolar 2020, em razão da suspensão das aulas presenciais em decorrência das ações de enfretamento ao novo coronavírus (COVID-19).

“Diante das necessidades que se apresentam, a Secretaria Municipal de Educação manterá o sistema remoto de ensino com nossos alunos, a partir de 8 de fevereiro, de acordo com as recomendações do Comitê Municipal Extraordinário Covid-19. Aproveito para agradecer e parabenizar as equipes, que se desdobraram para oferecer alternativas de ensino adequadas para nossos estudantes durante todo o ano de 2020”, destaca a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

Desde o ano passado, estão sendo utilizados diferentes recursos oferecidos pelas Tecnologias de Informação e Comunicação em plataformas digitais próprias ou gratuitas, acrescidas de atividades elaboradas, monitoradas e registradas pelo professor, de modo a atender a todos os alunos da Rede Municipal, nas 25 escolas. Para alunos cujos pais/responsáveis declararam não possuir condições de acessar as atividades não presenciais pelas plataformas digitais é disponibilizado material impresso.