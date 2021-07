Aulas presenciais vão ser retomadas a partir de 2 de agosto em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As aulas em Poços de Caldas nas Instituições Públicas (estaduais e municipais) e Privadas estão autorizadas a retornarem as atividades presenciais a partir do dia 02 de agosto de 2021. Com base na diminuição dos números relacionados a Pandemia no município e considerando o papel essencial da educação, o Comitê Extraordinário COVID-19 regulamentou as medidas de saúde e segurança que deverão obrigatoriamente ser adotadas para implementação do Sistema Híbrido de Ensino. O Sistema Híbrido de Ensino será gerenciado por cada gestor, de cada unidade.

Para que a escola possa de fato retornar às atividades, uma listagem de aptidão será divulgada no site (acesse aqui) em 30 de julho de 2021, sob pena de multa e interdição.

Dentro do site, também estão todas as orientações para o retorno, além de vídeos explicativos e orientativos com todos os protocolos que serão seguidos.

Todos os espaços físicos das unidades terão protocolos de saúde e segurança com demarcações, disposições específicas, distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre cada uma das pessoas e sempre portas e janelas abertas para priorizar a ventilação natural.

Para que o retorno seja possível, todas as medidas deverão ser cumpridas nas unidades. Ações de orientação deverão ser incentivadas, cartazes orientativos deverão ser afixados nas escolas e ações de contingenciamento promovidas para evitar que o distanciamento não seja descumprido.

Na resolução existem protocolos específicos a serem cumpridos também para as bibliotecas, cozinhas, refeitórios, salas de direção, supervisão e coordenação.

Para que as escolas possam retornar ao funcionamento presencial, haverá o monitoramento das condições de saúde, tanto dos profissionais da educação quanto de todos os alunos, com aferição de temperatura logo na entrada. Desde a entrada até a saída de todos, deverá haver uma organização específica, respeitando o distanciamento previsto de acordo com as normas do Comitê Extraordinário Covid-19.

Será obrigatória a utilização de EPIs (Equipamento de Proteção Individual), sendo eles, máscaras, que deverão ser trocadas sempre que estiverem sujas ou úmidas. Também deverão ser disponibilizadas viseiras (face shield), aos colaboradores. O monitoramento em todas as unidades deverá ser implementado com no mínimo 2 colaboradores disponíveis, para garantir que as normas sejam cumpridas.

Toda e qualquer dúvida ou confirmação, por parte dos pais ou responsáveis, deverá ser sanada junto a cada uma das unidades escolares onde o aluno estiver matriculado.