Autor e editor Israel Neto é convidado para discutir crônicas no hip-hop durante o Flipoços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com trabalho relevante à frente da editora Kitembo, do afrofuturismo brasileiro e do rap nacional, autor é destaque em mesa no próximo dia 29 de abril

Para discutir “A Arte Marginal nas Crônicas Periféricas – o dia a dia da cultura hip-hop”, o escritor, dramaturgo e MC Israel Neto é um dos convidados da 19a. edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o Flipoços. A mesa ocorre no dia 29 de abril (segunda-feira) às 16h no Palco Sesc Sulfurosa. A entrada é gratuita.

No debate, Israel Neto dividirá a mesa com o rapper e escritor Vinícius Terra, que trabalha com lusofonia e com o artista visual e muralista Dani Werneck, que assinou o painel em homenagem aos 90 anos da escritora Nélida Piñon. A mediação do bate-papo é da Samantha Buglione.

Importante destacar que o autor possui 15 anos de carreira, com alguns álbuns e EPs gravados como “É tarde em Sirius A” (2023), Aurora (2020), Diários (2017), Vinil – Eternamente Break Dance Vol.2 (2016) e Reinvenção (2012). A conversa tem como tema as crônicas dentro da cultura hip-hop.

O rap, como forma de expressão artística, muitas vezes se torna uma crônica do dia a dia, capturando e narrando as experiências vividas nas ruas, nos bairros e nas comunidades. Por meio de suas letras, ritmo e batida, rappers como Israel Neto, que na cultura é conhecido como Mano Réu, têm a habilidade única de retratar os desafios, as alegrias, as lutas e as esperanças dos indivíduos comuns, transformando suas vivências em histórias poderosas que ressoam com um público diversificado.

Nesse sentido, o rap se torna não apenas uma forma de entretenimento, mas também um espelho da realidade social, política e cultural, proporcionando uma plataforma para vozes marginalizadas e histórias não contadas.

Para o autor “poder contribuir com a nossa trajetória da palavra, seja nos livros ou na música, em um evento desse caráter é reafirmar a potência da produção negra e periférica e como ela permeia nossas vidas e da sociedade a pelo menos quatro décadas”, afirma.

Para além do rap

Além do rap, Israel Neto também atua há mais de uma década na literatura periférica e no afrofuturismo, temas que também estarão, sem dúvidas, presentes no bate-papo. É também CEO da editora Kitembo, com mais de 20 livros editados e publicados, de autores negros e da periferia.

O autor é um dos principais nomes da editoração de afrofuturismo no país, bem como da literatura periférica, tendo na produção um diálogo direto com a ancestralidade e os tempos atuais, como ditadura, recursos naturais, racismo, entre outros, revelando a variedade de temas e gêneros e a versatilidade do escritor.

Publicou livros como “Amor Banto em Terras Brasileiras”, “Os Planos Secretos do Regime”, “Ancestral” e “Não Podemos Esperar” e destaca-se também na produção literária, como editor da Kitembo e autor de HQs, como “3 Esús e o Tempo” (2020) e “3 Esús e o Tempo: O Mundo de Eleguá” (2023).

O afrofuturismo, como abordado por Israel Neto, não é apenas um gênero literário, mas uma poderosa ferramenta de expressão que permite explorar temas fundamentais da sociedade contemporânea sob uma nova perspectiva. Durante a palestra, ele irá demonstrar como suas obras transcendem fronteiras, abordando questões como racismo, identidade, resistência e liberdade em diversos gêneros, desde romances e distopias até histórias em quadrinhos.

Vale ressaltar que Israel Neto também integra a Periferia Brasileira das Letras (PBL), projeto onde é bolsista pela FIOCRUZ.

Sobre o convidado

Israel Neto é escritor, dramaturgo, produtor cultural e musical e editor. Fundador do Coletivo Literatura Suburbana, onde desenvolveu os projetos Escola da África, Reviva Rap e Coleção Literária Besouro. Participou de diversas antologias literárias da literatura periférica e negra entre 2009 a 2015. Autor dos Livros Amor Banto em Terras Brasileiras, Os Planos Secretos do Regime, Ancestral e Não Podemos Esperar. Recebeu os prêmios Jovem Brasileiro, 2011, Funarte Hip Hop em 2014 e Prêmio Odisseia de literatura fantástica, 2021. Escreveu a peça “Otelo, o Outro” em cartaz no ano de 2023. Produtor musical e engenheiro de áudio na produtora Timbres Produções, onde já assinou mais de 200 singles e 50 álbuns. Como músico, conhecido como Mano Réu, tem 2 álbuns de estúdio, singles e vídeos clipes, realizou shows pelo país entre 2012 a 2017. Israel tem desde 2018 fomentado a cena de literatura negra afrofuturista, em sua produção literária e na publicação de outras autoras e autores pela Editora Kitembo, na qual é um dos fundadores.

Serviço

Israel Neto no Flipoços

Quando: 29 de abril às 16h

Onde: Palco Sesc Sulfurosa

Endereço: Praça Pedro Sanches

Ingresso: gratuito

Classificação: livre