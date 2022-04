Autoteste de HIV será disponibilizado durante Festa do Trabalhador

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Integrando as atividades da Festa do Trabalhador, que acontecerá no próximo domingo (1º), o Programa IST/AIDS, equipamento da secretaria de Saúde também realizará ações durante o evento.

Durante o domingo, a equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e Serviço de Assistência Especializada (SAE) realizará orientações sobre as infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, Sífilis, Hepatite B e C, além de disponibilizar informações sobre a prevenção para HIV, por meio da Profilaxia Pré exposição para HIV (PREP) e da Profilaxia Pós Exposição para HIV( PEP).

Também estará disponível no evento, o autoteste de HIV, que é um processo no qual uma pessoa coleta sua própria amostra (fluído oral) e, em seguida, realiza o teste e interpreta o resultado sozinho ou com alguém de sua confiança. Os interessados deverão responder a um formulário para que possam retirar o autoteste.

O autoteste não é conclusivo para diagnóstico. Quem apresentar resultado reagente no autoteste devem realizar testes adicionais utilizando fluxograma completo.

As ações do SAE/CTA acontecem no Parque Municipal Antônio Molinari, Zona Oeste de Poços e também na Zona Sul, no Parque Ecológico, das 10h às 18h.

Ações da secretaria de Saúde durante a Festa do Trabalhador

Além das orientações e disponibilização do autoteste de HIV, a equipe da secretaria de Saúde também fará a atualização do cartão do SUS e a equipe de odontologia realizará Orientações de Higiene Bucal para Crianças.