Avanço das obras do CETAS: Novo Hospital do Câncer de Poços de Caldas está prestes a transformar a saúde regional

As obras do Hospital do Câncer – CETAS (Centro de Atendimento Avançado de Saúde – Oncologia e Nefrologia), em Poços de Caldas, seguem em ritmo acelerado, com importantes etapas já concluídas. O empreendimento, o maior investimento em saúde da cidade nos últimos anos, representa um marco para a qualidade de vida dos moradores e reforça a posição de Poços de Caldas como polo de saúde na região.

O projeto apresenta um progresso significativo em várias frentes: a fundação já foi finalizada em 100%, enquanto a estrutura de concreto encontra-se em 85% de conclusão. A alvenaria avançou com 15% concluída, o revestimento (massa grossa) chega a 5%, e a parte elétrica alcançou 2,5%. Com um investimento de R$ 9.844.680,65, a previsão de entrega do hospital está estimada para o final do primeiro semestre de 2025.

Uma das inovações do projeto é a construção de uma passarela que conectará a edificação da Santa Casa ao prédio do CETAS, facilitando a mobilidade e integrando os serviços de oncologia e nefrologia com outros setores hospitalares e todo o suporte que a estrutura da Santa Casa pode oferecer, como leitos, Centro Cirúrgico, Setor de Imagens e Laboratório de Análises entre outros, aprimorando o atendimento aos pacientes.

O secretário de saúde, Thiago Mariano, ressaltou o impacto significativo: “O Hospital do Câncer representa um avanço monumental para a saúde de Poços de Caldas e região. Este centro especializado não apenas atende de excelência em oncologia e nefrologia, mas também simboliza o compromisso de nossa gestão com a qualidade de vida dos moradores e o fortalecimento da cidade como referência em saúde. Estamos trabalhando com comprometimento e seriedade para entregar esse projeto importante dentro do prazo, com a qualidade que nossa população merece.”

O superintendente da Santa Casa, Marcos Carvalho Dias, celebrou o progresso: “O CETAS é um sonho se tornando realidade e um marco na história da Santa Casa. Após um breve atraso por conta de dificuldades na fundação, as obras agora avançam com qualidade e no ritmo planejado, nos aproximando da data em que poderemos oferecer um espaço com mais conforto e dignidade aos nossos pacientes. Com 40 pontos de hemodiálise, poderemos dobrar o atendimento a pacientes dialíticos e, com uma estrutura reforçada para a oncologia, vamos dar um novo fôlego à Unacon e garantir um atendimento ainda mais completo”.

Centro Avançado em Oncologia e Hemodiálise

O Hospital do Câncer – CETAS traz ao município um Centro Avançado em Oncologia e Hemodiálise, projetado para oferecer tratamentos especializados e tecnologias de ponta. Equipamentos modernos e uma equipe qualificada serão disponibilizados para garantir um atendimento de alta qualidade para pacientes com câncer e que necessitam de hemodiálise.

Com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, o projeto está sendo fiscalizado e acompanhado, garantindo a correta aplicação dos recursos e o cumprimento do cronograma.