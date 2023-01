Avenida João Pinheiro será interditada nesse domingo

Devido ao forte volume de chuva das últimas semanas e com o objetivo de garantir a segurança da população, a Secretaria de Serviços Públicos decidiu interditar a avenida Joaõ Pinheiro nesse domingo (8), para realizar a substituição das árvores em condições de risco de queda.

Após a realização de vistorias técnicas, foi constatada a presença de algumas árvores com risco de queda, localizadas na avenida que possui um grande tráfego de veículos. Devido ao grande porte das árvores, idade avançada, condições estruturais, e do ambiente que estão localizadas, se apresentaram insustentáveis para a permanência nesta localidade.

A ação recebeu a deliberação favorável do CODEMA e manifestação do Ministério Público, e a execução é da secretaria de Serviços Públicos, com apoio da secretaria de Defesa Social, Defesa Civil, DME e secretaria de Meio Ambiente.

A avenida João Pinheiro será interditada a partir das 7h30, para o trânsito de veículos e pessoas no sentido centro/bairro no trecho correspondente entre a avenida Comandante Ari Lopes Bueno e travessa Mariquinha Modesti.

Os especialista recomendam redobrar os cuidados buscando sempre evitar transitar, estacionar e se abrigar em baixo de árvores, estruturas metálicas, bem como em locais propensos a alagamentos e desmoronamentos. Em caso de identificação de potenciais riscos os Órgãos competentes devem ser acionados.

Contato da Defesa Civil de Poços de Caldas:

(35) 3697-2266

Beatriz Aquino

