Avião Restaurante em Poços: projeto ainda não decolou

Atualizado em 20 de julho de 2025

Empreendimento que envolve fuselagem de Douglas DC-8 e outros jatos está parado há anos em terreno particular na zona leste da cidade, sem previsão de abertura ao público.

O ambicioso projeto de transformar um avião em restaurante temático em Poços de Caldas permanece sem data para inauguração, mesmo após movimentações logísticas importantes.

O idealizador, empresário Thiago Oliveira, adquiriu em 2014 a fuselagem de um Douglas DC‑8, aeronave de grande porte que pertencia à empresa cargueira Skymaster, em um leilão de sucata.

O transporte da estrutura até Poços envolveu uma complexa operação com 11 carretas, incluindo o carregamento da parte central da fuselagem, concluído em 2014. A montagem inicial no terreno particular levou cerca de cinco dias e contou com a participação de pelo menos dez profissionais.

A expectativa inicial era inovar com um espaço que contaria com simulador de voo na cabine, mirante na asa e um cardápio variado, que incluiria culinária mineira, japonesa e árabe. O investimento estimado ultrapassava R$ 1,5 milhão.

Em 29 de julho de 2016, o projeto ganhou reforço com a chegada de dois jatos executivos — modelos Hawker 800 e Hawker 400 — que também fariam parte do complexo gastronômico e turístico.

Apesar das movimentações iniciais, o avião DC‑8 recebeu apenas pintura externa, e o entorno passou por intervenções como instalação de bancos e paisagismo. A parte interna da aeronave segue fechada, sem adaptações ou obras em andamento.

As aeronaves estão instaladas em um terreno particular localizado na zona leste de Poços de Caldas, que não é aberto à visitação pública.

Linha do tempo do projeto

2014 – Transporte da fuselagem do Douglas DC‑8 para Poços de Caldas, em operação com 11 carretas.

2016 – Chegada dos jatos Hawker 800 e Hawker 400 para complementar o empreendimento.

2020–2021 – Pintura externa da fuselagem e instalação de bancos e paisagismo no entorno.

2022–2024 – O projeto permanece parado, sem evolução visível ou previsão de inauguração.

A TV Poços tentou contato com Thiago Oliveira, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.