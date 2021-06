Badejo à Letízia (Reedição maio de 2021)

BADEJO A LETIZIA

(Reedição maio de 2021)

INGREDIENTES

500 gr. de filé de badejo.

250 gr. de requeijão culinário.

250 gr. de mozarela cortada em cubos.

½ xícara de chá de azeite de oliva.

Suco de um limão.

Sal e salsinha ao gosto.

PREPARO

Tempere o peixe com sal limão e salsinha.

Distribua em uma travessa refratária e esparrame sobre o peixe: Os cubos de mozarela e o requeijão

Deixe marinar por quinze a trinta minutos na geladeira.

Leve ao forno preaquecido, (200ºc) e deixe gratinar por quinze a vinte minutos.

Sirva bem quente acompanhado de arroz branco e sua pimenta predileta ao gosto de cada um

Essa receita é a vitória da simplicidade.

Você pode ainda utilizar outros files de peixe como por exemplo filé de tilápia fica muito bom também.

