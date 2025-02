Baile Black Safari encerra exposição de Walter Firmo no IMS Poços com grande público

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento atraiu 346 pessoas e marcou o encerramento da mostra dedicada ao fotógrafo carioca, que recebeu 767 visitantes no último fim de semana

O último fim de semana foi de celebração no Instituto Moreira Salles (IMS) de Poços de Caldas, que encerrou a exposição Walter Firmo no verbo do silêncio a síntese do grito com um grande público. No sábado (15), o Baile Black Safari levou 346 pessoas ao espaço para uma noite de imersão na cultura Black Music. Comandado pelo DJ Leopac, MC Castor e a cantora Estephanie Nascimento, o evento resgatou a atmosfera dos bailes black tradicionais, unindo diferentes ritmos musicais e promovendo uma despedida vibrante para a exposição.

Somando os visitantes do sábado e do domingo, 767 pessoas passaram pelo IMS Poços nos últimos dias da mostra, reforçando o grande interesse do público pelo trabalho do fotógrafo carioca Walter Firmo. A retrospectiva apresentou mais de 260 imagens icônicas do artista, conhecidas por enaltecer a cultura negra e retratar diversas manifestações populares brasileiras ao longo de sua carreira.

Agora, o IMS Poços inicia os preparativos para a próxima exposição. O espaço ficará fechado a partir de 17 de fevereiro, reabrindo em 22 de março com uma nova programação.

Serviço

IMS Poços

Endereço: Rua Teresópolis, 90, Poços de Caldas (MG)

Informações: (35) 3722 2776

Funcionamento: Terça a sexta, de 13h às 19h; sábados, domingos e feriados, de 9h às 19h.

Entrada gratuita