Bairro Cascatinha recebe novo asfalto

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Obras, continua a pavimentação em toda a cidade. Em 2022 foram asfaltadas 72 ruas espalhadas pelos diversos bairros de Poços de Caldas e foram utilizadas cerca de 37 mil toneladas de asfalto, por empresas terceirizadas e equipe própria da Prefeitura.

Neste ano a expectativa é de alcançar cada vez mais localidades, seja na aplicação de asfalto novo ou em reparos, com a equipe de tapa-buraco da Prefeitura. Estão previstos trabalhos de asfaltamento em mais de 120 ruas.

Essa semana foram concluídas a pavimentação das ruas Santos Dumont e São Francisco, localizadas no Bairro Cascatinha e será finalizada com a rua Doutor Vicente Risola. O bairro foi revitalizado e as novas adequações impactaram positivamente os moradores da região. Os serviços, que imprimem mais trafegabilidade, são supervisionados de perto pela secretaria municipal de Obras.

O Prefeito Sérgio Azevedo ressaltou que o trabalho de asfaltamento das ruas que mais precisam continua. ” As equipes trabalharam no asfalto da Cascatinha. Este local há aproximadamente 30 anos não recebia nova pavimentação e agora este serviço está sendo feito e toda a cidade recebe melhorias.”

O secretário Municipal de Obras, José Benedito Damião, comenta que a expectativa é que todas as vias dos bairros necessitados sejam revitalizadas conforme o cronograma seguido pela secretaria. “Com a aquisição da nova usina de asfalto, o município conta com duas usinas, ampliando a capacidade própria de produção e, dessa forma, podendo atender as demandas da comunidade e acelerando o asfaltamento em várias ruas da cidade.”