Bairro Jardim Kennedy II enfrenta instabilidade no fornecimento de energia em Poços de Caldas (MG)

Atualizado em 16 de julho de 2025

Moradores do bairro Jardim Kennedy 2, em Poços de Caldas (MG), enfrentaram problemas no fornecimento de energia elétrica na última terça-feira (15). De acordo com relatos da população, o serviço foi interrompido por volta das 19:00 horas de forma parcial em algumas ruas, enquanto outras ficaram completamente sem energia.

Segundo o Departamento Municipal de Eletricidade (DME), a interrupção não programada afetou as ruas Biotita, Ferro e a Avenida Aeroporto e aproximadamente 50 unidades consumidoras ficaram sem fornecimento de energia por 50 minutos.

A equipe técnica do DME realizou os reparos necessários no local, com a substituição de um fusível para restabelecer o fornecimento.

A empresa reforça que possui equipes de plantão para atendimento emergencial e que o suporte à população funciona 24 horas por meio do telefone 0800 035 0196.