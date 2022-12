Bairro São José recebe mutirão de limpeza da Prefeitura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

A Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Poços de Caldas, iniciou nesta sexta-feira dia 16, um mutirão de limpeza no bairro São José, na Zona Leste da cidade.

Envolvidos nessa ação estão a Divisão de Parques e Jardins, Divisão de Limpeza Urbana e a Zeladoria Oeste com o serviço de cata-treco

E no sábado, dia 17, esse mutirão será intensificado unificando as equipes de limpeza das ruas, com capina, roçada, capina de meio fio, retirada de trecos das calçadas e outros.

A prefeitura quer se antecipar aos problemas causados pelo período de chuva já que nessa estação, é muito comum o aparecimento de bichos como escorpiões, cobras e outros. Portanto, esse trabalho é de grande importância para a segurança da população.

A divisão da Fiscalização de Posturas do município também intensifica o trabalho de notificação para limpeza de terrenos particulares que estejam com mato alto. Esse trabalho será expandido por toda cidade nos próximos dias, mantendo nossa cidade limpa.

O Secretário de Serviços Públicos, Celso Donato ressalta a importância dessa ação para a manutenção da limpeza da cidade. E pediu a população para não fazerem descarte indevido de materiais em áreas verdes.