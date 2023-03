Balcão de Emprego divulga 526 vagas de trabalho no Sul de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Balcão de Emprego desta quarta-feira (22), tem 526 vagas no Sul de Minas ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). Pelo menos 361 oportunidades são para as cinco maiores cidades da região.

É necessário fazer agendamento pela internet para o atendimento presencial. Os interessados também podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil. Todas as oportunidades estão disponíveis no Portal Emprega Brasil.

Em Poços de Caldas, o Sine está localizado na Rua XV de Novembro, 386, no bairro Cascatinha, com atendimento de 8h às 17h. Veja as vagas disponíveis na cidade:

148 vagas

Açougueiro

Amostrador de Minérios

Auxiliar em Saúde Bucal

Bobinador Eletricista, À Máquina

Copeiro

Lavador de Artefatos de Tapeçaria

Lavador de Veículos

Mecânico de Refrigeração

Montador de Andaimes (Edificações)

Montador de Móveis e Artefatos de Madeira

Padeiro

Pedreiro

Pizzaiolo

Preparador Físico

Promotor de Vendas

Recebedor de Apostas (Loteria)

Sushiman

Vidraceiro

Vigia

Zelador de Edifício

Beatriz Aquino