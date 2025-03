Balneário Mário Mourão altera horário de atendimento a partir de abril

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria Municipal de Turismo, informa que, a partir de 1º de abril de 2025, o Balneário Mário Mourão passará a contar com um novo horário de funcionamento. O atendimento será realizado da seguinte forma:

De terça a sábado: das 08h às 18h;

Aos domingos: das 08h às 12h.

Os agendamentos continuam sendo realizados normalmente e devem ser feitos presencialmente, dentro do horário de funcionamento.

Serviços e benefícios

O Balneário Mário Mourão oferece uma ampla variedade de serviços voltados ao bem-estar e relaxamento, incluindo:

Banhos termais: imersão, aromaterapêutico, pérola (água em movimento) e de argila;

Terapias relaxantes: massagens, drenagem linfática e bambuterapia;

Tratamentos estéticos: limpeza de pele e máscaras faciais de ouro e rubi.

Os serviços podem ser adquiridos individualmente ou por meio de pacotes promocionais. Além disso, o Balneário oferece descontos especiais de 50% para moradores de Poços de Caldas, servidores públicos municipais e estudantes. Para usufruir do benefício, basta apresentar um documento de identificação válido e um comprovante de residência, holerite ou carteirinha de estudante.

Para um atendimento personalizado, é necessário agendar previamente as massagens e serviços de estética. O Balneário também disponibiliza aluguel de toalhas de banho e de rosto para maior comodidade dos visitantes.

Os benefícios das águas termais

Os serviços termais são amplamente reconhecidos por suas propriedades terapêuticas, promovendo benefícios significativos para a saúde e o bem-estar. Entre os principais efeitos positivos, destacam-se: Redução do estresse e relaxamento profundo; alívio de dores musculares e melhora da circulação sanguínea; fortalecimento do sistema imunológico; revitalização da pele e auxílio no tratamento de condições respiratórias; contribuição para a recuperação de lesões e terapias complementares.

O secretário municipal de Turismo, Arison Siqueira, destaca que a ampliação do horário de atendimento visa atender melhor a demanda da população e dos turistas que visitam Poços de Caldas. “O Balneário Mário Mourão é um dos atrativos mais procurados da cidade e estamos sempre trabalhando para melhorar os serviços oferecidos, garantindo uma experiência ainda mais agradável e relaxante para todos os visitantes”, afirma o secretário.

Mais informações:

Telefone: (35) 3697-2316

WhatsApp: (35) 99275-0273

