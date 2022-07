Balneário Mário Mourão funciona em horário especial durante mês de julho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante todo o mês de julho o Balneário Dr. Mário Mourão, atenderá em horário diferenciado. Além dos dias normais : de terça a sábado das 07:00 às 19:00 e domingos das 07:00 às 12:00, nas segundas feiras, dias 18 e 25 de julho o Balneário funcionará das 07:00 às 19:00.

Desde o início do mês de julho, o Balneário apresentou um grande aumento na procura dos serviços oferecidos no local por parte de moradores e turistas. Segundo Sharlene de Moraes, chefe do departamento de serviços termais do Balneário dr. Mário Mourão, por este motivo o local vai funcionar em horário especial até o fim do período de férias escolares.” O intuito e não deixar de atender os turistas que desejam usufruir de banhos termais e que permanecem na cidade até o início da semana e não conseguem utilizar as Thermas Antônio Carlos devido a mudança de horários no atendimento .”

Hoje a Thermas Antônio Carlos, funciona a partir de quarta-feira.

O Balneário Dr. Mário Mourão, oferece serviços de banhos termais, massagens e estética facial.

Vale lembrar que moradores, estudantes e servidores municipais públicos possuem 50% todos os dias, para utilizar o benefício bastas apresentar comprovante de endereço, carteirinha de estudante ou holerite.

Balneário Dr. Mário Mourão

Fundado em 1896, é um dos mais antigos do país, com novo prédio construído em 1975. Assim como as Thermas Antônio Carlos, o Balneário é destinado para banhos de imersão que são realizados em cabines individuais, composta por banheira, pia, espelho e todo aparato necessário para conforto e comodidade do banhista. A água utilizada nos banhos sai diretamente da fonte a uma temperatura de 41ºC.

O balneário oferece banhos de imersão com água a uma temperatura de aproximadamente 37°C. Proporciona ação sedativa, descongestionante, miorelaxante, analgésica e vasodilatadora.

Serviço

Balneário Dr. Mário Mourão

Endereço: R. Barros Cobra, 90 – Centro, Poços de Caldas

Para mais informações e agendamentos: (35)3697-2316