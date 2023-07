Banco de Alimentos amplia atendimento no primeiro semestre de 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Banco de Alimentos de Poços de Caldas investiu um total de R$ 600.000,00 em ações de segurança alimentar somente no período de janeiro a junho de 2023. O valor já representa uma ampliação de 28,2% em relação ao total investido durante todo o ano de 2022.

A equipe técnica de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social divulgou análise e comparativo das ações e desempenho do Banco Municipal de Alimentos, no período de 2021 a 2023.

“Hoje, temos cadastrados 80 agricultores e atendemos 49 instituições e 600 famílias, totalizando, 10.376 pessoas no atendimento direto e indireto”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar, José Porto.

Em 2021, o total investido na compra de alimentos foi de R$ 244.000,00, sendo R$ 144.000,00 de investimentos municipais. Já em 2022, o valor foi de R$ 568.000,00 sendo R$ 468.000,00 de recursos do município. Somente no primeiro semestre de 2023, o valor já investido totaliza R$ 600.000,00, com investimentos integralmente do município.

Nos primeiros seis meses do ano, foram distribuídas 3418 Cestas Verdes, em comparação a 3550 entregues durante todo o ano passado e 2159 em 2021, o que representa a distribuição de 570 cestas por mês. Estabelecida pela Lei Complementar 186/16, dentro da concessão dos benefícios eventuais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Cesta Verde é um auxílio-alimentação por meio da distribuição de cestas com legumes, hortaliças e frutas, fornecidas como forma de complementação das refeições. Têm direito ao benefício as famílias com renda per capta inferior a ¼ do salário mínimo e que tenham alguma pessoa em situação de insegurança alimentar, como portadores de doenças crônicas não transmissíveis, diabéticos, hipertensos, obesos e desnutridos.

De janeiro a junho de 2023, foram distribuídas 2052 cestas básicas. Em 2022, o total foi de 3712 e 2773 em 2021. Já a doação de gêneros alimentícios às instituições socioassistenciais e hospitalares totalizou 135 toneladas no primeiro semestre. No ano passado, o número chegou a 187 toneladas e, no ano anterior, foram doadas 193 toneladas.

O Restaurante Popular, que também integra a política de Segurança Alimentar do município, serviu 138.966 refeições nos seis primeiros meses do ano. Em 2022, foram 240.152 e, em 2021, 186.240 refeições durante todo o ano.

O Banco de Alimentos é um equipamento público que objetiva a redução do desperdício por meio de captação, recepção e distribuição gratuita de alimentos oriundos de doações de empresas, pessoas físicas, feiras, hortas, supermercados, CEASA e agricultores, adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA (Municipal e Federal). No Banco Municipal de Alimentos, os gêneros alimentícios são recebidos, selecionados, processados ou não e distribuídos gratuitamente a entidades da rede socioassistencial e hospitalar e famílias em situação de insegurança alimentar.

Além de atender a demanda relacionada à insegurança alimentar, com a distribuição de gêneros alimentícios, o equipamento também realiza ações de orientação e conscientização através de palestras e seminários sobre temas como armazenamento, higiene e boas práticas voltados para manipuladores de alimentos e aproveitamento integral, branqueamento e congelamento, além de incentivo à alimentação saudável, sob a responsabilidade da nutricionista do Banco de Alimentos, Laís Rodrigues de Aguiar.