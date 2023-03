Banco de Alimentos capacita equipes de entidades beneficiadas com doações

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Banco de Alimentos de Poços de Caldas deu início a uma série de capacitações sobre manipulação dos alimentos voltadas para as instituições socioassistenciais e hospitalares que recebem doações do equipamento. Na última sexta-feira (17), equipes da Associação Chácara Santa Clara, Associação São Egídio, Associação Lar do Menor, Associação Recanto Esperança e Associação de Assistência aos Deficientes Visuais (AADV) participaram do treinamento, realizado na sede do Banco de Alimentos.

“O objetivo é capacitar os manipuladores de alimentos das entidades beneficiadas pelo Banco de Alimentos”, informa o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto. Entre os temas abordados na formação estão higiene e boas práticas para manipuladores de alimentos, branqueamento e congelamento e aproveitamento integral dos alimentos.

As capacitações são realizadas todo mês, seguindo o cronograma da equipe do Banco de Alimentos. Ao todo, são 45 unidades recebedoras, entre instituições das redes socioassistencial e hospitalar do município e região.

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da agricultura familiar e alimentos básicos como arroz, feijão, farinha e óleo, e distribui a entidades socioassistenciais e hospitalares, além de famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.