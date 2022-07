Banco de Alimentos recebe doação de 585 litros de leite

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Banco de Alimentos de Poços de Caldas recebeu 585 litros de leite longa vida, arrecadados durante a realização de dois eventos da cidade. Todo o material será distribuído aos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, nas regiões, que farão a entrega para as famílias em situação de insegurança alimentar já cadastradas.

No último sábado (2), foi realizado no Parque Municipal Antônio Molinari, o Dia de Cooperar, com o objetivo de incentivar práticas de voluntariado, organizado em Poços de Caldas pelas cooperativas Coopoços, Unicred, Unimed, SicoobSarom e Sicredi. No evento, foram arrecadados 350 litros de leite longa vida, já retirados pelo Banco de Alimentos.

Já na manhã desta segunda-feira (4), o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto, recebeu também a doação de mais 235 litros de leite, arrecadados durante as festas juninas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Senac.

“Agradecemos imensamente aos organizadores do Dia de Cooperar, à direção do Senac e também a todos que participaram das campanhas de arrecadação. Que esse exemplo de solidariedade possa servir de inspiração para demais empresas e organizações”, destaca José Porto.

Entre nessa rede de solidariedade!

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe em doação, além de adquirir gêneros alimentícios, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar já cadastradas.

Você também pode fazer a sua doação, na sede do Banco de Alimentos (Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações do CEASA), onde será realizado o cadastro de Amigo Doador, ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a retirada das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social.