Banco de Alimentos recebe doação de cestas básicas dos Jogos da Liga da Juventude Cristã

O Banco Municipal de Alimentos de Poços de Caldas recebeu a doação de 30 cestas básicas arrecadadas como contrapartida pelas igrejas que participam dos Jogos da Liga da Juventude Cristã (Lijuc).

A competição é um projeto aprovado através do patrocínio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Os jogos tiveram início em 13 de janeiro e seguem até o próximo sábado (25), no Ginásio Poliesportivo Moleque César, no Cascatinha. Participam mais de 300 atletas, de 9 igrejas do município, nas modalidades futsal, voleibol, handebol e basquete, no masculino e feminino, com grande participação de público.

“Como contrapartida do projeto, as igrejas arrecadam cestas básicas, que foram entregues na Secretaria Municipal de Esportes e encaminhadas ao Banco de Alimentos de Poços de Caldas”, informa o coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Joel Fernandes. Os alimentos arrecadados são distribuídos semanalmente a cerca de 12 mil pessoas, por meio de 54 entidades da rede socioassistencial e hospitalar e 900 famílias direcionadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) atendidas pelo Banco de Alimentos.

O Banco de Alimentos de Poços de Caldas faz parte da Política de Segurança Alimentar e Nutricional de Poços de Caldas. É um equipamento público de alimentação e nutrição que busca garantir o direito humano à alimentação saudável para pessoas em vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Tem por objetivo a redução de desperdício de alimentos e distribuição equitativa de gêneros que são adquiridos por meio de doações, como campanhas de arrecadação, CEASA, feiras, entre outros.

As doações podem ser feitas na sede do Banco de Alimentos (Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações do CEASA), onde será realizado o cadastro de Amigo Doador. Quem tiver interesse em realizar as doações pode entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a retirada pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.