Banda MANTRIÔ celebra primeiro ano de sucesso e energia contagiante

A banda MANTRIÔ celebra seu primeiro ano de existência no mês de maio, e teve apresentação especial no último fim de semana. Composta por 03 integrantes, DOUG (voz e violão), KEKE (flauta e vocal) e GABRIEL ZÉ (Zabumba e vocal) – a banda traz um mix perfeito entre forró e reggae, uma fusão que transborda energia e positividade no repertório, encontramos desde clássicos atemporais até as músicas que estão bombando nas rádios.

Hoje o MANTRIÔ atua no cenário musical de Poços e região na maioria das casas noturnas da cidade, bares, PUB’s, clubes e eventos da cidade.

É difícil ficar parado ao som contagiante do MANTRIÔ. Uma banda para todas as tribos, todos os gêneros e todos os gostos. O MANTRIÔ é a sua essência expressa em forma de música.