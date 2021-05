Banda Rasgacêro completa 20 anos com Festival Rasgamundo online

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para celebrar os 20 anos de trajetória, o Grupo Rasgacêro realiza amanhã (01) a 15ª edição do Festival Rasgamundo de Artes Integradas, com mais de 20 horas de programação ininterruptas, começando às 9h da manhã e transcorrendo o dia e a noite até o nascer do sol do dia 21, com mais de 30 atrações. Um dia inteiro dedicado ao universo lúdico e a memória do Grupo Rasgacêro e seus importantes parceiros. Um dos pontos altos da programação fica por conta do Show 20 anos que acontece no início da noite. Toda programação é gratuita e será transmitida pelos canais do grupo na internet.

A programação é literalmente uma festa de aniversário. Seguindo os protocolos necessários para manter a saúde de todos, o Rasgacêro promove de forma virtual, um encontro dos integrantes do grupo, velhos amigos e convidados, para uma grande celebração por meio de shows, rodas de prosa, apresentações e muita interatividade. Tudo aberto e transmitido em formato de live.

Como se trata de uma edição do Festival Rasgamundo (mesmo que online), que tem como essência unir e apresentar diversas formas de manifestações regionais, a outra parte da festança será composta por exibições de diferentes grupos e artistas locais, que de alguma maneira fazem parte da caminhada de duas décadas do Rasgacêro. Nos intervalos entre uma ação e outra, depoimentos de quem acompanha a trajetória e faz parte da história do grupo.

Um evento online que você ainda não viu, promete o fundador do Grupo Rasgacêro, Ricardo Malabia. “Somos tradicionalmente um grupo artístico com raízes na rua e infelizmente tivemos que nos adaptar ao mundo online. Mesmo assim não deixaremos de comemorar e vamos estender essa celebração para o ano todo a partir de agora”. Ainda por traz do evento a equipe de produção formada por Bibi Rodriguez, Dani Alvisi, Carol Carmelito, Jero Fonseca e Milton Leite.

O Festival Rasgamundo 20 anos foi selecionado pelo Edital Mostras e Festivais Artísticos, para ser realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, apoio do Ministério do Turismo e do Governo do Estado de Minas Gerais. O Rasgacêro conta com a produção da Mixiricar-te Cultural e o apoio cultural da Sol Paragliders, Hotel Monreale Resort, Minas Garden Hotel, Restaurante E&E, Copiativa Impressao Digital, New York Pub, Art Lona, Decortinas, Studio Hou Wan Artes Orientais, Disney Lanches, TatooAnjos Studio, Toque Mais Baixo, MGL Sonorização e APZ Contabilidade.

Toda programação será exibida ao vivo nos canais do Rasgacêro no Facebook e no Youtube.