30set

Bandeira vermelha da conta de energia continua no mês de outubro

Por Notícias

Atualizado em 30 de setembro de 2025

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou nesta sexta-feira (26) que o mês de outubro será marcado pela bandeira vermelha patamar 1. Com isso, os consumidores pagarão R$ 4,46 adicionais a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a agência, a decisão se deve ao baixo volume de chuvas registrado recentemente, o que reduziu o nível dos reservatórios e comprometeu a geração de energia nas usinas hidrelétricas. Para atender à demanda, será necessário o acionamento de usinas termelétricas, que possuem custo de produção mais elevado.

Nos meses anteriores, esteve em vigor a bandeira vermelha patamar 2, que tem valor ainda mais alto.

O que são as bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e tem como objetivo sinalizar ao consumidor o custo real da geração de energia no país. A indicação é feita de acordo com a disponibilidade de recursos hídricos, a participação das fontes renováveis e o uso de termelétricas.

Com esse mecanismo, o consumidor pode ter um papel mais ativo no controle de sua conta de luz. Ao saber que a bandeira está vermelha, por exemplo, é possível adotar medidas de economia para reduzir os impactos no orçamento.

Uso consciente

A ANEEL reforçou a importância do consumo responsável de energia elétrica, lembrando que a economia contribui não apenas para a redução de custos, mas também para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico.

 

