Banho à Fantasia leva diversão e arte para as piscinas do Country Club em Poços de Caldas

O tradicional desfile de fantasias confeccionadas em papel, que se dissolvem ao entrar na água, foi mais uma vez o grande destaque da programação de Carnaval em Poços de Caldas. Realizado na tarde de domingo (2), o Banho à Fantasia chegou à sua 42ª edição, reunindo criatividade, arte e muita animação nas piscinas do Country Club. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, atraiu um grande público, consolidando-se como uma das principais atrações carnavalescas da cidade.

Diversos participantes desfilaram com trajes cuidadosamente elaborados, encantando os jurados e o público presente. Cada detalhe foi minuciosamente observado: flores de papel, alegorias e coreografias que surpreenderam pela originalidade. Ano após ano, os artistas se superam, inovando nos temas e na confecção das fantasias, tornando o desfile um verdadeiro espetáculo visual.

Entre os destaques desta edição, marcaram presença fantasias como Oscar de Fernanda Torres, Sinhazinha, Goku, Superman, Décio Alves – A História Contada em Fotos e Os Faria Limers, todas ovacionadas pelo público e avaliadas atentamente pela comissão julgadora.

O evento contou com a presença do prefeito Paulo Ney de Castro Júnior, do secretário de Turismo Arison Siqueira, além de convidados especiais e autoridades locais. Após o desfile e o mergulho simbólico nas piscinas – sob a supervisão de salva-vidas –, os jurados definiram as notas finais, premiando os melhores do dia. Mais do que a disputa, o Banho à Fantasia celebrou a alegria, a criatividade e a tradição do Carnaval de Poços de Caldas.

A comissão julgadora deste ano foi composta por Angélica Viana, Evandro Limão, Daniela, Marco Antônio Alvisi, Carol Affonso e Camilla Furtado, que tiveram a difícil missão de escolher os destaques entre tantas performances marcantes.

Confira os vencedores do Banho à Fantasia 2025:

Categoria Infantil Feminino

🥇 1º lugar: Sophia Faria Canelha – A Sinhazinha

🥈 2º lugar: Gabriela Godoy Gonçalves de Carvalho – Bruxinha Feliz

🥉 3º lugar: Beatriz Garcia Marchi – Torcida do Oscar

🏅 4º lugar: Maria Alice Pereira Marques – O Despertar das Borboletas

Categoria Infantil Masculino

🥇 1º lugar: Lucas Gonçalves Almeida – Amigos Eternos

🥈 2º lugar: Lorenzo Pereira Marques – Mensageiro da Paz

🥉 3º lugar: Enzo Pereira Marques – O Senhor dos Dragões

🏅 4º lugar: Benjamim Kefi de Barros Pinto – Goku

🏅 5º lugar: Massimo Campos Garcia Gonçalves – Superman



Categoria Infantil Conjunto

🥇 1º lugar: Arthur, Guilherme, Enrico, João Pedro e Caetano – Os Faria Limers

🥈 2º lugar: Eliza, Gustavo, Miguel, Rafael e Sophia – Trem da Alegria

Categoria Adulto Feminino

🥇 1º lugar: Odaísa Cristina Santos Pires de Paula – O Canto da Liberdade

🥈 2º lugar: Maria Angélica Campos Gonçalves – A Bailarina

🥉 3º lugar: Maria Vitória Garcia Lopes – Perséfone – No Reino de Hades

🏅 4º lugar: Kelly Cristina Vicente da Silva – Mayke Maluco e os Tentáculos Final

Categoria Adulto Masculino

🥇 1º lugar: Gilson de Souza Lopes – Décio Alves – A História Contada em Fotos

🥈 2º lugar: Carlos Eduardo Pereira Marques – Lancelote – O Cavaleiro da Távola

🥉 3º lugar: Carlos Welton Pereira Marques – Senhor dos Mares

Categoria Adulto Conjunto

🥇 1º lugar: Ana Rita, Maria Vitória, Gilson, Odaísa e Rildo – Moscou Caiu no Samba

Com o sucesso de mais uma edição, o Banho à Fantasia reafirma seu papel como um dos eventos mais aguardados do Carnaval poços-caldense, levando arte e diversão para todas as idades.