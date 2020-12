Bar na pandemia: as dificuldades de se reinventar e adequar à nova realidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde o começo da pandemia, muitos estabelecimentos precisaram passar por uma readaptação. Para voltarem ao funcionamento, após vários dias fechados, os empreendedores precisaram se adequar à nova realidade. Uso de máscara, higienização dos espaços e distanciamento social é o novo normal. No dia 2 deste mês, a Prefeitura de Poços de Caldas realizou uma análise do cenário da pandemia no município e publicou um decreto, suspendendo temporariamente algumas atividades. Bares, lanchonetes, restaurantes e lojas de conveniência passaram a ter novas restrições. Uma das orientações foi para que não houvesse filas de espera.

Diante desse cenário, o proprietário de um bar localizado na Avenida Monsenhor Alderige, precisou, mais uma vez, de readaptar. “O novo decreto deixou todo mundo louco de novo né? Graças a Deus temos um grande público e trabalhamos sempre com filas, e agora o que fazer? Isso (filas) já era algo que a gente queria fazer diferente e agora mais do que nunca era mais que necessário. Em parceria com o grupo Ambev veio a ideia do Getin, que é uma fila online, o cliente já no caminho pode entrar nela e ele recebe o comunicado no seu celular que sua mesa está pronta. Ainda estamos inserindo, adaptando clientes e colaboradores, mas estamos satisfeitos. Também temos o sistema que o cliente na mesa consegue pedir pelo QR Code qualquer produto do bar, gerando agilidade e claro, segurança” explica Ronaldo Cigolini.

Desde a reabertura do comércio, a limitação de pessoas em um espaço também foi reduzida à apenas 40%. Outro desafio que os empresários também estão tendo que driblar. “A maior dificuldade ainda é falar não. As restrições nos limitam e queremos agradar a todos e manter a segurança é algo complicado de equilibrar, ainda mais em épocas festivas. Dizer que a turma não pode se reunir é algo diferente da realidade e estamos estudando novas ideias, promoções, incentivos para que as pessoas se cuidem, para que possamos passar esta fase logo e sem maiores danos. Tentamos ao máximo nos ‘aproximar’ dos clientes mantendo a distância, então estamos 100% online” reforça o empresário.

Agora, a expectativa para o próximo ano é que essa fase passe e que todos possam brindar juntos novamente. “Estamos lutando pra sair dessa com os danos menores possíveis, tínhamos muitos projetos que foram parados , sonhos que estão a espera da vacina. Nossos planos e sonhos estão aguçados. Esperamos que 2021 seja um ano de sucesso para todos, que venha a cura e possamos sair nas ruas livres, dizer sim as festas, as confraternizações, abraçar nossos amigos, afinal que falta faz um abraço. Já estamos com novas ideias, propostas e reformas pra 2021, afinal somos um mundo pós pandemia e porque não mudarmos pra melhor?” conclui Ronaldo.