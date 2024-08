Barragem de Rejeitos da Unidade em Descomissionamento de Caldas (UDC-INB) tem Nível de Emergência retirado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Barragem de Rejeitos da Unidade em Descomissionamento de Caldas (UDC), da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), tem Declaração de Condição de Estabilidade positiva atestada pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e por consequência, classificação de Nível de Emergência retirada.

A partir de julho de 2023, a ANM passou a fiscalizar as barragens de mineração e apesar da Barragem de Rejeitos (BAR) atender aos requisitos normativos referentes ao estado de conservação, segurança hidráulica, entre outros, devido única e exclusivamente aos fatores de segurança estarem abaixo do mínimo atual, a Barragem foi enquadrada no Nível de emergência 1.

Com o avanço tecnológico e social ao longo dos anos, houve a criação e diversas revisões das normativas voltadas para barragens, com critérios mais rigorosos, posteriores à construção da BAR, pertencente ao primeiro empreendimento de lavra de Urânio no Brasil.

Em atendimento às novas exigências, a INB vem realizando diversas atividades e contratações, com o objetivo de melhorias e obter informações detalhadas da estrutura e materiais que a compõem, extremamente importantes para atualização dos estudos de estabilidade.

A partir da Declaração de Nível de Emergência 1, a INB intensificou ainda mais as atividades e estudos, como sondagens, topografia, vistorias, ensaios, dados de monitoramentos, entre outros, como é o exemplo do ensaio de “Cisalhamento direto em caixa de grandes dimensões”, inédito na INB e raro no Brasil, demandando grande esforço e expertise do corpo técnico da empresa.

O refino das análises de estabilidade estrutural resultou, em maio de 2024, em dados mais maduros, auditados por duas empresas distintas, externas e independentes, chegando em ambos os casos a fatores de segurança superiores ao mínimo requerido nas normas atuais e, portanto, atestando a estabilidade do barramento.

Esses resultados foram enviados à ANM, que após sua análise retirou a classificação de Nível de Emergência da Barragem de Rejeitos, estando atualmente com estabilidade garantida e completamente adequada às normativas quanto à segurança.

A INB informa que a garantia de segurança da barragem é um processo constante que envolve inspeções, manutenção, monitoramento e melhorias e reforça seu compromisso contínuo em uma comunicação transparente com a sociedade assim como empenho para que a Barragem permaneça adequada e segura conforme requisitos dos órgãos reguladores.

A Barragem de Rejeitos foi construída no início da década de 80, projetada pelo Engenheiro Victor de Mello, referência nacional e internacional em engenharia geotécnica, tendo participado da construção dos mais importantes projetos de engenharia do país, como as barragens Foz do Areia, Pedra do Cavalo e Tucuruí, Rodovia dos Imigrantes, Ferrovia do Aço, obras geotécnicas dos aeroportos de Confins, Galeão e Manaus e, ainda, refinarias e fábricas de aço e alumínio, como Açominas, Albrás e Alunorte.

Seu objetivo era conter os rejeitos provenientes da exploração e processamento de urânio e o método construtivo foi enrocamento compactado (pedras) e etapa única, considerado ainda como o mais seguro para Barragens de Mineração. É importante ressaltar que a barragem não foi construída com rejeitos e nem mesmo alteada. Foi projetada visando atingir um fator de segurança de 1,25, utilizando metodologia de cálculos conservadores, o que para a época atendia as referências de projetos internacionais para grandes barragens.