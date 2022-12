Basílica Nossa Senhora da Saúde terá apresentação do grupo Madrigal Unifal

O Madrigal Unifal se apresenta hoje, dia 10, em Poços de Caldas. O projeto é coordenado pelo regente João Pedro Boroni. A apresentação acontecerá às 17h, na Basílica Nossa Senhora da Saúde com mais duas apresentações no domingo, dia 11, às 10h, na Igreja de São Domingos, e às 15h, no Salão de Artes Bruno Felisberti (Urca).

O projeto Madrigal Unifal é um projeto de Extensão da Unifal e tem como objetivo além da integração entre a Universidade e a sociedade local, a divulgação da cultura musical por meio de estudos e apresentações de Música Antiga, principalmente Renascentista, não deixando, porém, de valorizar peças contemporâneas de diversos países e a música nacional, popular e folclórica. Antes nomeado Madrigal Renascentista Unifal, e agora, MADRIGAL UNIFAL, é formado por alunos, servidores e membros da comunidade de Alfenas e região das mais variadas profissões e conta, atualmente, com 21 membros, incluindo-se o atual Regente, João Pedro Boroni.

Desde de 2017, foi projeto componente do programa Toda Música para Todos, em busca de uma maior integração de ações de extensão voltadas para a difusão e fomento de práticas culturais, principalmente relacionadas à Música. O Madrigal Unifal recebeu o Prêmio FUNARTE – RespirArte 2020 – A partir de 2021 retornou ao status de projeto cultural específico da PROEX.

