Basquete Sub-17 da Caldense é bicampeão da LIDARP

No último sábado (17), a equipe Sub-17 do basquete da Caldense viajou para Muzambinho para disputar, no Ginásio Milton Neves, a semifinal da categoria pela LIDARP (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo) e, caso conquistasse a vitória, já disputaria a grande decisão no mesmo dia.

No primeiro jogo do sábado os atletas da Veterana entraram em quadra para enfrentar o time de Guaranésia e conquistaram a vaga na grande final derrotando o adversário pelo placar de 40 a 29. Na outra disputa, o time de Muzambinho bateu a equipe de Pouso Alegre e teve a chance de vencer o título sendo o anfitrião das finais.

Porém, o forte time da Caldense comandado pelo treinador Otávio Damião desempenhou um ótimo basquete dentro de quadra e venceu o time local pelo placar de 36 a 26. Assim, a categoria Sub-17 sagrou-se bicampeã da LIDARP, trazendo mais um título para o basquete da Veterana.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino