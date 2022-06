BATATAS RECHEADAS COM CARNE MOÍDA & BOLINHOS DE MAÇÃ COM CHANTILLY

INGREDIENTES DAS BATATAS

6 batatas inglesa grandes cozidas e descascadas

300 gr. de músculo moída

1 cebola picada

1 xícara de chá de tomates cereja cortados ao meio

1 xícara de chá de abobrinhas picadas

1 colher de sopa de molho de soja (shoyo)

1 colher de sopa de molho inglês

4 xícaras de chá de molho de tomate

Sal, alho, azeite de oliva, salsão e queijo parmesão a gosto

PREPARO

Para o recheio, frite a carne com alho e cebola até mudar cor, junte os demais ingredientes, menos o molho de tomate e cozinhe até incorporarem os sabores.

Distribua o molho em uma travessa refratária.

Abra uma fenda em cada batata como se fossem canoas, preencha esse espaço com o recheio arrume sobre o molho, salpique parmesão sobre cada uma, sem “Miguelar”, leve ao forno quente para gratinar e sirva acompanhado de macarrão ou arroz ao seu gosto.

INGREDIENTES DOS BOLINHO

1 ½ xícara de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de leite

2 ovos

1 colher rasa de sopa de fermento em pó

½ xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de maçãs sem cascas raladas

1 colher rasa de sobremesa de canela em pó

1 xícara de chá de creme de leite fresco

1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro

PREPARO

Em uma tigela, bata o leite, ovos, açúcar, farinha, canela, junte o fermento e a maçã manualmente, frite em óleo abundante e sirva com creme de leite batido com açúcar de confeiteiro

