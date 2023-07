‘Bélgica brasileira’, Minas é o 3º estado do Brasil com maior número de cervejarias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Minas Gerais é o terceiro estado do país que mais tem cervejarias em todo o Brasil. De acordo com o Anuário da Cerveja divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os mineiros superaram o estado de Santa Catarina no ranking nacional.

A entrada no pódio do setor foi possível depois que 33 novas cervejarias passaram a funcionar no estado em 2022, superando o estado catarinense e alcançando um total de 222 estabelecimentos registrados. São Paulo se mantém como o primeiro estado com maior número de cervejarias, com total de 387 estabelecimentos, seguido do Rio Grande do Sul com 310 cervejarias.

O estado mineiro já foi apelidado de “Bélgica mineira”, em alusão ao país europeu produtor de cerveja de grande qualidade.

Poços

Poços de Caldas se destaca no setor. Atualmente, o município possui 11 microcervejarias artesanais. A cidade ganhou o Dia Municipal da Cerveja Artesanal Poços-Caldense, comemorado na última sexta-feira do mês de maio. Para celebrar criação da data, a Liga das Cervejarias Vulcânicas criou o Festival das Cervejas Vulcânicas, que teve sua primeira edição entre os dias 25 a 28 de maio, no Parque José Affonso Junqueira, com apoio da Prefeitura.

Em janeiro deste ano, o prefeito Sérgio Azevedo sancionou a lei que regulamenta a instalação das microcervejarias artesanais e brewpubs, com o objetivo de valorizar a produção de cerveja artesanal no município, estimular sua produção, em observância às práticas socioambientais e sanitárias, além de promover produtores artesanais locais de cerveja, conferindo-lhes valorização e visibilidade social.

As cervejarias artesanais geram em Poços cerca de R$ 2 milhões por ano em impostos. Criaram mais de 100 empregos diretos e 500 empregos indiretos na cadeia de produção cervejeira em nossa cidade. Elas produzem mais de 100 mil litros por mês e mais de um milhão de litros por ano. Além disso, arrecadaram mais de R$ 500 mil para iniciativas sociais.