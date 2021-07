Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BERINJELA RECHEADA COM ORA-PRO-NOBIS &

MACARRÃO COM TOMATE CEREJA E RÚCULA

INGREDIENTES DA BERINJELA

2 berinjelas tamanho médio

500 gr. de carne bovina moída

2 xícaras de chá bem cheias de ora-pro-nobis

1 colher de sopa de gengibre picada

2 colheres de sopa de molho de soja (shoyu)

1 xícara de chá de caldo de galinha

1 tomate picado

Sal, alho, cebola, mozarela e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento, retire o miolo, distribua em uma assadeira forrada com o caldo de galinha, cubra com papel alumínio e leve ao forno quente por quinze minutos.

Refogue alho, cebola, os miolos das berinjelas, tomate e gengibre em óleo, junte a carne, corrija o sal, cozinhe mexendo até amaciar retire do fogo e misture o ora-pro-nobis.

Recheie as berinjelas com o refogado, cubra com mozarela, leve ao forno para gratinar e sirva quente.

INGREDIENTES DO MACARRÃO

500 gr. de macarrão fuzile

400 gr. de tomates cereja inteiros

2 xícaras de chá de queijo fresco picado

½ maço de rúcula rasgada

Sal, alho, azeite de oliva e salsinha a gosto

PREPARO

Refogue alho e cebola em azeite até liberarem os aromas, junte os tomatinhos e continue refogando até que comessem a soltar as peles.

Aqueça uma travessa no forno com um filete de azeite coloque o macarrão já cozido, cubra com os tomatinhos refogados, os cubos de queijo, a rúcula, corrija o sal e sirva acompanhando as berinjelas.