Berinjela recheada com presunto e pimenta & Creme de ovos com bacon

INGREDIENTES DA BERINGELA

4 berinjelas tamanho médio

½ xícara de chá de bacon picado

2 tomates picados

1 cebola picada

1 ovo

300gr. de presunto picado

500gr. de molho de tomate

Sal, salsinha, pimenta, óleo vegetal e queijo parmesão ralado a gosto

PREPARO

Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento e com auxílio de uma colher de sobremesa retire parte dos miolos deixando um meio centímetro de parede como se fosse uma canoa e pique a parte retirada. Refogue cebola, pimenta bacon e tomate e misture todo o restante do recheio ao refogado, menos o queijo e recheie as berinjelas com essa mistura. Forre o fundo de uma assadeira com o molho, distribua as beringelas sobre o molho, salpique o queijo, cubra com alumínio laminado e leve ao forno até amaciar. Sirva quente acompanhado de macarrão ao alho e óleo ou arroz branco.

INGREDIENTES DO CREME DE OVOS

2 xícaras de chá de creme de leite fresco

8 gemas de ovos

1 xícara de chá de açúcar refinado

6 fatias de bacon

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de leite

10gr. de gelatina sem sabor

PREPARO

Envolva as fatias de bacon no açúcar mascavo, distribua em uma assadeira e leve ao forno para caramelizar e assar até ficar crocante. Bata as gemas com o açúcar refinado até obter um creme branco e bem aerado. Aqueça o leite e creme de leite misturados com a gelatina e vá juntando com as gemas batidas aos poucos. Então volte tudo para a panela e cozinhe até engrossar. Quebre o bacon crocante, distribua em taças individuais e leve para gelar. Sirva gelado decorado com um pedaço de bacon e hortelã fresca.