Biblioteca Centenário realiza exposição -Torto Arado é um dos livros mais lidos de 2022

A Biblioteca Centenário realiza uma exposição onde apresenta os livros mais emprestados do ano de 2022. A exposição intitulada de “100 livros mais emprestados em 2022”, traz títulos infantis e romances premiados como Torto Arado de Itamar Vieira Júnior. O livro, vencedor do Prêmio Jabuti, conta a história de duas irmãs – Bibiana e Belonísia – marcadas por um acidente de infância, que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina.

O campeão de saídas da biblioteca foi o infantil “A horta de Tico, o ouriço”, uma história infantil que ajuda a criançada a aprender a cultivar verduras e legumes. A obra dos autores Marc Clamens e Laurence Jammes (Editora Carochinha) é um livro interativo que prende a atenção dos pequenos. Enquanto os pais leem a história, a própria criança descobre as fases do plantio dos vegetais através de abas que se movem.

O livro “Diário de um banana”, de Jeff Kinney, também consta na lista. A narrativa traz as aventuras do garoto Greg Heffley, que enfrenta as dificuldades de entrar no Ensino Fundamental II.

A exposição fica em cartaz até o final do mês e reúne cerca de cem títulos. A Biblioteca Centenário fica no Espaço Cultural da Urca.

Serviço

Exposição “100 livros mais emprestados em 2022”

Biblioteca Municipal Centenário

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Telefone: 3697-2375

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30.

Beatriz Aquino